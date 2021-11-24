Рэп-исполнитель Моргенштерн отверг подозрения в продаже наркотиков

Его адвокат Сергей Жорин выразил опасения, что подчиненные главы СК Александра Бастрыкина воспримут его слова как призыв к действию, передает ТАСС. На научно-практической конференции о правах человека руководитель Следственного комитета неожиданно обвинил музыканта в торговле наркотиками в соцсетях.