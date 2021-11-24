Госдума сегодня вернется к рассмотрению проекта федерального бюджета на три года

Как передает ТАСС, третье чтение состоится на день раньше, чем планировалось, из-за загруженности повестки. По данным РИА Новости, проект бюджета предусматривает рекордное за 10 лет повышение расходов на силовиков.
2021-11-24T02:03:51+03:00
2021-11-24T02:03:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 24 ноября 2021
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