США сегодня начнут тестирование защиты Земли от астероидов

По заказу НАСА компания SpaceX около 9 часов утра по московскому времени запустит ракету со специальным зондом. Космический аппарат примерно через год врежется на скорости в 24 тысячи километров в час в 160-метровывый астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем можно было бы изменять траекторию потенциально опасных астероидов.
2021-11-24T01:06:29+03:00
2021-11-24T01:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 24 ноября 2021
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