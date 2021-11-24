США сегодня начнут тестирование защиты Земли от астероидов

По заказу НАСА компания SpaceX около 9 часов утра по московскому времени запустит ракету со специальным зондом. Космический аппарат примерно через год врежется на скорости в 24 тысячи километров в час в 160-метровывый астероид Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем можно было бы изменять траекторию потенциально опасных астероидов.