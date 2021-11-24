На Украине возбуждено дело компании миллиардера Игоря Коломойского, сообщил бывший глава СБУ

Депутат от партии «Батькивщина» Валентин Наливайченко написал в «Фейсбуке», что Генпрокуратура по его обращению возбудила дело о покушении на присвоение газа из подземных хранилищ на сумму около 4 миллиардов долларов. Как передает ТАСС, речь идет о компании «Укрнафта».
2021-11-24T01:06:04+03:00
2021-11-24T01:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 24 ноября 2021
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