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01:06, 24 ноября 2021

На Украине возбуждено дело компании миллиардера Игоря Коломойского, сообщил бывший глава СБУ

Депутат от партии «Батькивщина» Валентин Наливайченко написал в «Фейсбуке», что Генпрокуратура по его обращению возбудила дело о покушении на присвоение газа из подземных хранилищ на сумму около 4 миллиардов долларов. Как передает ТАСС, речь идет о компании «Укрнафта».


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