В Болгарии сегодня траур по жертвам пожара в доме престарелых и аварии с автобусом

ДТП произошло минувшей ночью недалеко от столицы. Автобус с туристами, который возвращался из Турции в Северную Македонию, на скользкой дороге врезался в ограждение дороги и загорелся. Погибли 46 человек, в том числе дети. В понедельник в результате пожара в доме престарелых 9 человек скончались от отравления угарным газом.
2021-11-24T01:05:37+03:00
2021-11-24T01:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 24 ноября 2021
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