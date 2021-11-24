В Болгарии сегодня траур по жертвам пожара в доме престарелых и аварии с автобусом

ДТП произошло минувшей ночью недалеко от столицы. Автобус с туристами, который возвращался из Турции в Северную Македонию, на скользкой дороге врезался в ограждение дороги и загорелся. Погибли 46 человек, в том числе дети. В понедельник в результате пожара в доме престарелых 9 человек скончались от отравления угарным газом.