Глава Союза журналистов назвал странной идею штрафовать СМИ за объявления о продаже поддельных сертификатов

Владимир Соловьев сказал, что пресса этим не занимается, это даже трудно представить. По его словам, речь может идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-либо сообществах в соцсетях, передает ТАСС. Накануне стало известно, что Минздрав предлагает штрафовать на сумму до миллиона рублей за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – справками и фальшивыми сертификатами о вакцинации
2021-11-24T01:05:19+03:00
2021-11-24T01:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 24 ноября 2021
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