Глава Союза журналистов назвал странной идею штрафовать СМИ за объявления о продаже поддельных сертификатов

Владимир Соловьев сказал, что пресса этим не занимается, это даже трудно представить. По его словам, речь может идти не об официально зарегистрированных СМИ, а о каких-либо сообществах в соцсетях, передает ТАСС. Накануне стало известно, что Минздрав предлагает штрафовать на сумму до миллиона рублей за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – справками и фальшивыми сертификатами о вакцинации