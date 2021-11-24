В СИЗО ухудшилось состояние здоровья ректора «Шанинки», сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи

По его словам, Сергею Зуеву необходимы госпитализация и стационарное лечение, передает «Интерфакс». Ранее стало известно, что Сергей Зуев был переведен в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина». Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук в этом году перенес три операции. Сергея Зуева обвиняют в мошенничестве, вину он не признает. По тому же делу проходит экс-заместитель министра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Мария Ракова.
2021-11-24T01:04:53+03:00
2021-11-24T01:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 24 ноября 2021
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