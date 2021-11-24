Памятник знаменитому ученому и общественному деятелю Андрею Сахарову установят в Москве у здания Академии Наук

Такое место утвердили депутаты совета муниципального округа «Гагаринский», рассказала «Эху Москвы» глава округа Елена Русакова.

Автора памятник, по словам Русаковой, будут выбирать на конкурсе. Финансировать установку планируется из внебюджетных источников.

Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы ранее согласовывала установку памятника в 2003 году и еще раз в 2011-м. Однако ни в одном из этих случаев не было выбрано место. В этом году исполнилось стог лет со дня рождения известного общественного деятеля и лауреата Нобелевской премии мира.

