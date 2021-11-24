Рэп-музыкант Моргенштерн отвергает обвинения в торговле наркотиками

Это не его сфера деятельности, он – музыкант, сказал агентству ТАСС адвокат артиста. Он добавил, что сейчас опасается возможного уголовного дела против своего подзащитного. Ранее с обвинениями в торговле наркотиками через социальные сети против Моргенштерна выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Его ведомство уже проводит проверку клипа, а также всего творчества рэпера.

