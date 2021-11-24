Власти США распечатывают резервный запас нефти — на рынок будет выпущено 50 млн баррелей, что станет крупнейшим выпуском нефти из резервов за всю историю страны. На такой шаг Белому Дому пришлось пойти для того, чтобы снизить цены на топливо на фоне рекордной инфляции.

Президент США Джо Байден поручил Министерству энергетики высвободить 50 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны, чтобы помочь снизить цены на топливо. В резервном запасе США сейчас находится 604 млн баррелей нефти. 32 миллиона баррелей будет выпущено в течение следующих нескольких месяцев и заменено в ближайшие годы. 18 миллионов баррелей станут частью продажи нефти, ранее авторизованной Конгрессом США. Высвобождение нефти из резервов проводится в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией. По данным Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин в среднем составляют около 3 долларов 40 центов за галлон, что более чем вдвое превышает цены годичной давности. Высокие цены на бензин стали политической головной болью для Белого дома на фоне более рекордной инфляции в 6.2 процента годовых.

Ранее Джо Байден потребовал расследовать газовые и нефтяные компании на предмет «незаконного поведения» в связи с ростом цен на топливо. Позднее во вторник президент США должен выступить с с речью «об экономике и снижении цен для американского народа», сообщает Белый Дом.