Газпром в среду может приостановить подачу газа в Молдавию, в случае если не будет оплачено уже поставленное топливо

Два дня назад руководство Газпрома предупредило власти Молдавии об этом шаге. Газ, который поступил в октябре и ноябре еще не оплачен, хотя новый договор, продленный на пять лет в конце октября, уже действует. До этого Молдавия получала углеводороды по временной схеме. Российский концерн недосчитался 74 миллионов долларов. Для того, чтобы транзакция прошла, необходимо пройти законодательные процедуры. Соответствующие изменения в бюджет страны вносятся с одобрения парламента. Первое чтение закона уже состоялось, второе может пройти не раньше четверга. Только после этого выделение средств партнеру Газпрома компании Молдовагаз будет окончательно одобрено и деньги поступят на счета российской структуры. По словам вице-премьера Андрея Спыну, которого цитирует ТАСС, он письмом предупредил Газпром о невозможности провести платеж до 23 ноября и рассказал о предпринимаемых для решения вопроса шагах.

Из-за газового кризиса правительство Молдавии вводило режим чрезвычайной ситуации в энергетике, который действовал с 22 октября по 20 ноября этого года.