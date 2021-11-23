Совет депутатов поддержал установку памятника Сахарову в Гагаринском районе Москвы

Совет депутатов Гагаринского муниципального округа Москвы поддержал установку в районе памятника Андрею Сахарову. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Совета депутатов, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, решающим вопросом было определить место памятника, так как долгое время не могли прийти к общему консенсусу.

«Полномочия Совета муниципальных депутатов относятся только к выбору места установки памятника, потому что это относится к территории, на которой мы работаем. Мы согласуем место. Это в данном случае был решающий вопрос, потому что очень долго не могли место подобрать. Те места, которые в центре — на Тургеневской, на проспекте Сахарова — которые предлагала комиссия по увековечиванию памяти Сахарова, они отвергались родственниками Андрея Дмитриевича. Поэтому поиск места затянулся», — сказала глава совета.

В данном случае, отметила Е.Русакова, выбранное место устроило все стороны. «Тут оказался удачный вариант, который понравился родственникам, который понравился Академии наук, для всех показался приемлемым.

И наша миссия в этой истории это официально по процедуре это место утвердить», — отметила она.

По словам Е.Русаковой, после утверждения места будет проведен конкурс на проект памятника.

«Надо учитывать ландшафт, технические условия, которые там есть, потому что это зона третьего транспортного кольца. Например, там не может быть большой монумент, скорее он будет какой-то компактный. По поводу того, кто будет автором, будет решаться в ходе конкурса. Я только знаю, что источники финансирования там внебюджетные. Обычно все подобные конкурсы, когда дело касалось социально-значимых тем, они проходили прозрачно, с широкой общественной дискуссией, с публикацией всех промежуточных вариантов, предложений. Я думаю, что в этот раз будет точно также», — отметила депутат.

В этом году исполнилось сто лет со дня рождения академика и общественного деятеля. Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы ранее согласовывала установку памятника в 2003 году и еще раз в 2011-м. Однако ни в одном из этих случаев не было выбрано место.