Российский президент внес на ратификацию в ГД соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Российский президент внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана. В документе говорится, что координацию действий в рамках такой системы будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. Срок действия договора – пять лет. В дальнейшем предполагается его автоматическое продление. О создании такой системы ПВО договорились ранее министры обороны обеих стран. Сообщалось, что это должно повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве. Таджикистан граничит с Афганистаном, где власть в конце лета захватили боевики группировки «Талибан*». В России она признана террористической и запрещена.
2021-11-23T23:04:36+03:00
2021-11-23T23:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 23 ноября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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