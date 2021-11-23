Российский президент внес на ратификацию в ГД соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Российский президент внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана. В документе говорится, что координацию действий в рамках такой системы будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами России. Срок действия договора – пять лет. В дальнейшем предполагается его автоматическое продление. О создании такой системы ПВО договорились ранее министры обороны обеих стран. Сообщалось, что это должно повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве. Таджикистан граничит с Афганистаном, где власть в конце лета захватили боевики группировки «Талибан*». В России она признана террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.