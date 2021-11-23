Фотографа из Магнитогорска, который снимал акцию протеста рабочих из Китая, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Районный суд города признал Ильтю Московца виновным в организации незаконного публичного мероприятия, – пишет местное интернет-издание «Верстов.Инфо», где работает Московец. В редакции подчеркнули, что на суде не было представлено ни одного видео— или фото-доказательства в пользу обвинения. Показания против журналиста дал охранник, а также один из китайских рабочих.

На прошлой неделе рабочие одного из предприятий в Челябинской области провели два митинга, как писало интернет-издание Znak.com, они требовали отправить их на родину в КНР.

