Следователи возбудили дело после инцидента с пожилой женщиной, которая была вынуждена прооперировать саму себя

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после инцидента с пожилой женщиной, которая была вынуждена прооперировать саму себя. Уже изъята медицинская документация, назначены экспертизы – сообщили в региональном управлении СК.

Накануне стало известно о том, что жительница Выборга, которая прошла Великую Отечественную войну и блокаду, сделала себе операцию, поскольку врачи не могли оказать ей своевременную помощь. Позже ее госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.

В местном комитете здравоохранения говорили, что плановую операцию пенсионерке перенесли из-за того, что тест показал наличие в ней коронавируса.