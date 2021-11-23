Еврокомиссия предложила новый способ борьбы с использованием мигрантов в политических целях

В Брюсселе выступили за создание новой правовой базы, которая позволит одобрять меры против транспортных операторов и против любых видов транспорта в ответ на участие в нелегальной доставке людей. Меры будут подбираться в каждом отдельном случае. Запада возлагает ответственность на белорусские власти за новое обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В Минске обвинения отвергали.
2021-11-23T23:01:44+03:00
2021-11-23T23:01:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 23 ноября 2021
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«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…