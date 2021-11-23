Еврокомиссия предложила новый способ борьбы с использованием мигрантов в политических целях

В Брюсселе выступили за создание новой правовой базы, которая позволит одобрять меры против транспортных операторов и против любых видов транспорта в ответ на участие в нелегальной доставке людей. Меры будут подбираться в каждом отдельном случае. Запада возлагает ответственность на белорусские власти за новое обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В Минске обвинения отвергали.