В Министерстве финансов России сообщили о полном соблюдении государственных гарантий по долгам корпорации Роснано

Сейчас в Роснано работает новая команда управленцев, которые более активно занимаются портфелем проектов компании, с тем, чтобы решить накопившиеся проблемы. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. Правительство со своей стороны прорабатывает варианты повышения эффективности. Сейчас сумма долгов компании превышает 148 миллиардов рублей и только 110 из них находятся под гарантиями государства. Судьбу оставшихся в правительстве никак не прокомментировали. Между тем, 100 процентов акций корпорации принадлежит государству. Сейчас в портфеле Роснано находится 109 проектов. Как сообщает РБК исторический инвестиционный портфель корпорации на конец 2020 года оценивался в 110 миллиардов рублей.

В пятницу Московская биржа сообщила о приостановке торгов облигациями Роснано. В понедельник они были возобновлены, а после заявления Минфина выросли в цене.