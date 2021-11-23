Москва обвинила Вашингтон в учениях по применению ядерного оружия против России

В маневрах, по словам главы российского военного ведомстве Сергея Шойгу, участвовали американские бомбардировщики. Шойгу добавил, что во всех случаях российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали самолеты, устанавливали непрерывный контроль.

