Второй адвокат журналиста Ивана Сафронов вынужден был покинуть Россию

Защитник Евгений Смирнов уехал в Грузию. Он не исключает, что придется задержаться здесь на какое-то время.

Ранее Адвокатская палата Ленинградской области по представлению министерства юстиции возбудила против Смирнова дисциплинарное производство, из-за того, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делам двух подзащитных – Сафронова и физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.

В интервью интернет-изданию The Insider* Смирнов сказал, что инициатором преследования представителей защиты являются сотрудники ФСБ.

Ранее Россию был вынужден покинуть другой адвокат Сафронова — Иван Павлов*. Он стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования.

Российские власти считают Ивана Павлова и издание The Insider иностранными агентами.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.