Портал Яндекс начнет допускать к своим услугам по паспортным данным

О запуске такого проекта объявил сегодня министр цифрового развития Максут Шадаев. В частности, по его словам, войти на сервисы Яндекса можно будет через Единую систему идентификации и аутотентификаци. Также ведомство Шадаева собирается обязать всех коммерческих операторов биометрических данных подключиться к единой государственной биометрической системе, — передает агентство ТАСС.

Единая система идентификации и авторизации действует уже больше 10 лет. Учетную запись в ней можно создать лишь предоставив сведения о паспортных данных и номере счета в системе обязательного пенсионного страхования.