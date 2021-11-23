В отставку ушел спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш

Это произошло за месяц до президентских выборах в североафриканской стране. Как рассказал источник агентства РИА Новости, дипломат решил оставить свой пост по личным причинам, в том числе из-за состояния здоровья. Должность спецпосланника долго оставалась вакантной. После отставки в марте прошлого года Гассана Саламе.
2021-11-23T21:32:25+03:00
2021-11-23T21:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 23 ноября 2021
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