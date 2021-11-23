Совет депутатов Гагаринского муниципального округа Москвы поддержал установку в районе памятника Андрею Сахарову

Как стало известно «Эху», монумент должны будут установить напротив Академии наук. В этом году исполнилось сто лет со дня рождения академика и общественного деятеля. Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы ранее согласовывала установку памятника в 2003 году и еще раз в 2011-м. Однако ни в одном из этих случаев не было выбрано место.

