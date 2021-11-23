Суд в Волгограде оштрафовал одну из участниц недавней акции у здания управления Роспотребнадзора

Жительница области должна будет выплатить 5 тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности, — сообщили в судебной инстанции.

Светлану Печенову признали виновной в том, что она проникла в здание Роспотребнадзора, хотя специального пропуска у нее не было. Сама участница акции вины не признавала. Как писала местная пресса, в конце прошлой недели группа местных жителей ворвалась в здание управления Роспотребнадзора по Волгограду и парализовала работу ведомства. Пришедшие требовали от сотрудников предъявить удостоверения личности и цифровые коды, которые подтверждали бы их вакцинацию от коронавируса.

