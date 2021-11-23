Гардиан: Больных коронавирусом в Нидерландах стали отправлять на лечение в соседнюю Германию

Больных коронавирусом в Нидерландах, как пишет британская газета Гардиан, стали отправлять на лечение в соседнюю Германию. Больницы королевства столкнулись с дефицитом коек для заразившихся.

По данным местных властей, показатель заполняемости медицинских учреждений в Нидерландах достиг самого высокого уровня с мая этого года. Из-за этого приходится отказывать в помощи по другим заболеваниям, включая лечение рака и операций на сердце.

Ранее власти Нидерландов начали возвращать некоторые ограничения, которые уже действовали в стране, но были позже отменены.