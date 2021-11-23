Евросоюз пригрозил санкциями всем, кто причастен к перевозке мигрантов к границе сообщества

Речь идет не только о туристических компаниях, но и о перевозчиках и даже аэропортах, — предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Брюсселе считают, что мигрантов заманивали к границам ЕС с помощью дезинформации. В Еврокомиссии сегодня рассказали, что выделят до 3,5 миллионов евро на возвращение домой тех иностранцев, кто оказался на границе Белоруссии с Польшей.

