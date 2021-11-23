Высокопоставленные российские и американские военные провели переговоры на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Высокопоставленные российские и американские военные провели переговоры на фоне нового обострения ситуации вокруг Украины. Как сообщили в Министерстве обороны России, начальник генштаба Российской армии Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов США Марк Милли обсуждали вопросы международной безопасности. Других подробностей в ведомстве не приводили.

Ранее в Совете безопасности России сообщили, что Москва и Вашингтон готовят новую встречу на высшем уровне. По данным газеты «Коммерсантъ», переговоры двух президентов в очном формате могут состояться в начале следующего года.

Запад беспокоится в связи с сообщениями о том, что Россия наращивает вооруженную группировку у границы с Украиной. В Кремле настаивают, что российские военные перемещаются по территории своей страны, что не должно беспокоить другие государства.