Украинские власти намерены провести учения вблизи российской границы

Маневры пройдут на следующей неделе в Харьковской области, — сообщили в региональной администрации. В них будут участвовать подразделения территориальной обороны Украины. Ранее Киев анонсировал подобные учения сил территориальной обороны на границе с Белоруссией.

Западные страны в последнее время сообщают о том, что получают данные о стягивании Россией своих сил к границе с Украиной. В Кремле отвечают, что другие государства не должны волноваться из-за перемещения российских военнослужащих по своей территории.