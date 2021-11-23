Z Архив новостей новости
5 1 6 86
20:05, 23 ноября 2021

Арестованного ректора «Шанинки» Сергея Зуева перевели в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина»

Арестованного ректора высшей школы социальных и экономических наук перевели в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина». Это сделали для того, чтобы врачи смогли оценить состояние здоровья Сергея Зуева, сказали агентству ТАСС в ОНК Москвы. Сообщалось, что у арестованного проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до отправки его в СИЗО ректору «Шанинки» сделали операцию на сердце. Он проходит по делу о мошенничестве и хищении бюджетных средств, которые выделяли для федерального проекта «Учитель года». Сам Зуев вины не признает. Такжке по этому делу были арестованы еще несколько человек, в том числе экс-замглавы министерства просвещения Марина Ракова.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 119 6 6352 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 61 6 5318 08:04
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 181 6 20639 19.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 93 6 10771 07:27
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 160 6 20757 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 85 6 11274 19.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 88 6 13036 20.11
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 332 6 65027 18.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 163 6 32153 20.11
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 54 6 11645 19.11
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 70 6 15758 18.11
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 76 6 17134 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Яблочный самострел А что еще делать человеку, который сейчас такой же диктатор, как Путин. Только говорит правильные слова и не брал Крым…

5 66 6 14956 16:24
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 173 6 40469 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала» «Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. Мы призываем Генпрокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке»...

5 43 6 10187 18.11
Новости

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала «дикостью» задержание тренера по плаванию Александра Ильина Ильина задержали в аэропорту Пулково из-за того, что на его лице не было маски…

5 23 6 5574

Популярное за неделю

Новости

В московском ресторане произошла массовая драка со стрельбой Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «112»...

5 2 6 41280
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили…

5 28 6 80385 17.11
#слушать 52:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4037 21.11
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: На наших глазах растоптана честь России — честь российского народа Мы видим какое-то отдельное негодование. Но такого желания идти до конца в сопротивлении мы не видим. Может быть, отчасти потому, что и власть в современной России боится пойти до конца в каких-то вещах…

5 86 6 160902 20.11
Блоги

+ В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте Школьница переходила улицу в неположенном месте, пятеро полицейских пытались насильно усадить ее в служебную машину, чтобы доставить в отделение…

5 302 6 83957 19.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9333505
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5091456

Сегодня в эфире