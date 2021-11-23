Арестованного ректора «Шанинки» Сергея Зуева перевели в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина»

Арестованного ректора высшей школы социальных и экономических наук перевели в медицинскую часть СИЗО «Матросская тишина». Это сделали для того, чтобы врачи смогли оценить состояние здоровья Сергея Зуева, сказали агентству ТАСС в ОНК Москвы. Сообщалось, что у арестованного проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до отправки его в СИЗО ректору «Шанинки» сделали операцию на сердце. Он проходит по делу о мошенничестве и хищении бюджетных средств, которые выделяли для федерального проекта «Учитель года». Сам Зуев вины не признает. Такжке по этому делу были арестованы еще несколько человек, в том числе экс-замглавы министерства просвещения Марина Ракова.