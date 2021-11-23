Армения объявила о создании оперативной связи между своим и азербайджанским министрами обороны

Это сделано для предотвращения инцидентов между двумя странами, — сказали в Ереване. Создание канала проходило при международном посредничестве. Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что уже поручил главе военного ведомства Армении активно использовать эту возможность и обмениваться с Баку сведениями о нарушении режима перемирия.

