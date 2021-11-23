Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбудили против трехкратной чемпионки мира по плаванию Симоновой

Уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за инцидента в петербургском аэропорту Пулково возбудили против трехкратной чемпионки мира по плаванию Виталины Симоновой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Завтра она встречается со следователем, — рассказала Симонова телеканалу Матч-ТВ

Конфликт произошел в минувшее воскресенье. Полицейские задержали в аэропорту Пулково тренера Симоновой. Александра Ильина. Как сообщилось – за то, что он отказался надевать маску. Видео задержания опубликовала в социальных сетях сама спортсменка. При этом она нецензурно выразилась в отношении сотрудников МВД.

В отношении Ильина завели административное дело о сопротивлении полицейским. Ему может грозить до 15 суток ареста.

