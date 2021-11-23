15 человек получили травмы. Как сообщает местное издание «Вечерне новости», после взрыва на предприятии под Белградом загорелись машины, которые стояли на парковке неподалеку. Сейчас с огнем борются несколько десятков пожарных.
По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на фабрике ракетного топлива в Сербии
15 человек получили травмы. Как сообщает местное издание «Вечерне новости», после взрыва на предприятии под Белградом загорелись машины, которые стояли на парковке неподалеку. Сейчас с огнем борются несколько десятков пожарных.