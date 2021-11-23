Министр обороны России: Самолеты американских ВВС отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ

Самолеты американских ВВС, как утверждает министр обороны России, отрабатывали применение ядерного оружия вблизи российских границ. Москва фиксирует существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации США. По словам Сергея Шойгу, по меньше мере 10 бомбардировщиков отрабатывали вариант применения оружия массового уничтожения одновременно с западного и восточного направлений. Минимальное удаление от границы составило 20 километров, — добавил министр.