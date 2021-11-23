Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обратилась в полицию после того, как место её жительства неизвестные выложили в Интернет. Ранее она получала угрозы от защитников прав трансгендеров.

О том, что адрес её дома попал в сеть, Роулинг написала в своём аккаунте в Твиттере, — сообщает газета The Times и отмечает, что несколько активистов даже сфотографировались на фоне дома так, чтобы было видно название улицы. До этого писательница жаловалась на огромное количество угроз, которые получает регулярно: «Угроз столько, что я могу обернуть в них собственный дом». Среди самых ярких, как пишет уже The Guardian, это пожелание ей найти в собственном почтовом ящике самодельную бомбу.

Сама Роулинг в заявлении в полицию назвала то, что произошло в её отношении «доксингом» — так теперь именуют злонамеренную выходку с публикацией в открытом доступе информации личного характера. Она также обратилась к злоумышленникам, которым сказала, что лучший способ для них доказать, что они не представляют угрозу женщине -— это прекратить преследовать и угрожать людям, которые высказывают свою позицию, — добавляет уже корпорация ВВС.

Поводом к произошедшему, как напоминает телеканал, стали обвинения в адрес Роулинг о её, якобы, негативном отношении к трансгендерам. Летом прошлого года она высмеяла авторскую колонку, в которой женщин называли не женщинами, а «людьми, у которых бывает менструация». Речь в статье шла в том числе и про тех женщин, которые сменили пол на мужской. Поэтому, ряд активистов обвинили писательницу в трансфобии. Она же лишь отмечала, что авторы высмеянной колонки, наверное, просто забыли, что есть слово «Женщина».

Влиятельный журнал The Spectator вышел с колонкой о том, почему угрозы в адрес Роулинг — это страшно. В частности говорится о том, что это плохой пример и подобное может повториться позже.

Многие издания напоминают, что недавно отмечалось 20-летия со дня выхода первого фильма о Гарри Поттере и в связи с этим, на западных экранах показали документальную ленту про этот проект. В ней, правда, не снялась сама автор саги. СМИ связывают это как раз с «противоречивыми высказываниями, которые Роулинг допустила некоторое время назад в отношении транс-сообщества».