Более 12 тыс. домохозяйств остались без света на востоке Канады из-за непогоды

Свыше 12 тыс. домохозяйств и других строений лишились электроснабжения из-за проливных дождей и штормового ветра, обрушившихся на атлантическую канадскую провинцию Новая Шотландия. Об этом во вторник сообщается на сайте местной электросетевой компании Nova Scotia Power. По данным Национального метеобюро, местами порывы ветра достигают 27 м/с…