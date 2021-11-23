Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. Ранее стало известно, что клип Алишера Моргенштерна на песню Pablo проверяют на пропаганду наркотиков.
2021-11-23T19:04:37+03:00
2021-11-23T19:04:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 23 ноября 2021
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