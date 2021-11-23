Уральского бездомного, который сушил носки на Вечном огне, отправили в психиатрическую больницу

Судья Миасского суда Челябинской области Станислав Руднев удовлетворил соответствующее ходатайство — сообщается на сайте инстанции. Ранее в отношении задержанного Александра Немцева возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ему грозит до трех лет колонии. Сообщалось, что расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.