Уральского бездомного, который сушил носки на Вечном огне, отправили в психиатрическую больницу

Судья Миасского суда Челябинской области Станислав Руднев удовлетворил соответствующее ходатайство — сообщается на сайте инстанции. Ранее в отношении задержанного Александра Немцева возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Ему грозит до трех лет колонии. Сообщалось, что расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
2021-11-23T19:03:37+03:00
2021-11-23T19:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 23 ноября 2021
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