Мэр Москвы отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице в течение последних трёх недель резко падает

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице в течение последних трёх недель резко падает. Собянин также добавил, что московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами. Сейчас QR-коды действуют в театрах и музеях.