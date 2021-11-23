Мэр Москвы отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице в течение последних трёх недель резко падает

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом в столице в течение последних трёх недель резко падает. Собянин также добавил, что московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами. Сейчас QR-коды действуют в театрах и музеях.
2021-11-23T19:03:07+03:00
2021-11-23T19:03:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 23 ноября 2021
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