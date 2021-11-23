ООН намерена эвакуировать своих сотрудников и их семьи из Эфиопии

Об этом говорится во внутреннем документе международной организации, который оказался в распоряжении агентства Франс-пресс. Решение принято на фоне обострения обстановки в этой стране, где с новой силой разгорелся вооруженный конфликт между центральной властью и сепаратистами в одной из провинций. Также с призывом покинуть Эфиопию к своим согражданам обратились французские власти.



Ране сепаратисты из штата Теграй начали наступление на столицу Эфиопии Аддис-Абебу. По некоторым данным, они находятся в 200 километрах от города.