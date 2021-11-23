ЕС, США и Великобритания находятся в процессе согласования санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Евросоюз, США и Великобритания находятся в процессе согласования санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Евросоюз намерен согласовать черный список транспортных операторов, которые оказывают услуги по доставке мигрантов к белорусско-польской границе – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен на пленарном заседании сессии Европарламента. Она добавила, что мигрантов вводят в заблуждение ложными обещаниями и с этим нужно бороться. Евросоюз планирует выделить 3 с половиной миллиона евро для того, чтобы поддержать тех, кто хочет вернуться в свои страны добровольно. Кроме того, ЕС утроит ассигнования агентству по охране внешних границ союза, которому теперь будут выделяться три миллиарда евро в год. Бенефициарами станут прибалтийские страны. Средства предлагается потратить на оборудование контрольно-пропускных пунктов, электронное наблюдение, спутниковые съемки и транспортное обеспечение.

В результате обострения миграционного кризиса в настоящее время на границе между Польшей и Белоруссией находятся несколько тысяч человек, стремящихся попасть в Европу.