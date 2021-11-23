Курский омбудсмен предложил организовать экскурсии для подростков в места лишения свободы

Уполномоченный по правам человека в Курской области предложил организовать экскурсии для подростков в места лишения свободы. Владимир Фирсов считает, что таким образом можно будет предупредить несовершеннолетних от участия в несогласованных акциях, а также создания экстремистских сообществ или участия в криминальных субкультурах – пишет местное издание «Секунда». Он уверен, что причиной подобного поведения являются кризис института семьи, разрушение нравственных основ и экономическая нестабильность.

