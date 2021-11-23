Минздрав просит наделить Росздравнадзор правом блокировать сайты в интернете

Это касается тех интернет-ресурсов, где продают поддельные медицинские документы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в случае одобрения такие нормы вступят в силу в марте следующего года.

Также Минздрав предложил штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей СМИ, которые распространяют информацию о торговле поддельными медицинскими документами.

Ранее в полиции говорили о том, что обнаружили сотни сайтов, которые предлагают купить поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса а также так называемые QR-коды.