Собянин: Заболеваемость коронавирусом в Москве резко упала за последние три недели

Заболеваемость коронавирусом в Москве резко упала за последние три недели, — сказал мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть коек для заболевших сейчас предоставляют временные специальные госпитали. Собянин добавил в интервью агентству РИА Новости , что это дает возможность сохранить плановую экстренную помощь.

Также, по словам мэра, в столице отмечается высокая эффективность экспресс-тестирования на коронавирус.

Согласно официальным данным, число новых случаев коронавируса за сутки в столице снизилось с почти 8 с половиной тысяч в конце октября до чуть более двух с половиной тысяч.