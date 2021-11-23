Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией согласовывает новые санкции в отношении Минска

Их собираются ввести в ответ на миграционный кризис, к которому, как считает Запад, причастны белорусские власти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Брюссель собирается составить список компаний, которые причастны к нелегальной миграции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что речь идет не просто о попытке Минска спровоцировать миграционный кризис, но о планах авторитарного режима дестабилизировать своих демократических соседей.

