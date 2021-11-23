Расследованием аварии в Болгарии занимаются эксперты из Софии и Северной Македонии

Расследованием аварии в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, занимается совместная группа экспертов из Софии и Северной Македонии.

Прокуратура и следователи рассматривают сейчас две основные версии произошедшего – ошибка водителя и техническая неисправность. На данный момент свои показания дали уже два свидетеля ДТП, а также обсуждается вопрос о взятии биологического материала от родственников погибших для проведения экспертизы ДНК и опознания. Заместитель главного прокурора Болгарии заверил, что все необходимые процедуры в ближайшие несколько дней.

Автокатастрофа произошла минувшей ночью на 31-м километре автомагистрали «Струма». Туристический автобус с македонскими номерами ехал из Турции. В салоне находилось 52 человека. В результате 46 из них погибли, в том числе и водитель Кроме того, среди жертв 12 детей. Еще семеро пассажиров выжили и с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Представитель госпиталя сообщила, что у пострадавших ожоги лица и конечностей, переломы, рваные раны и поражение верхних дыхательных путей. Несмотря на то, что некоторым из них предстоят операции, угрозы жизни нет.

Сгоревший автобус принадлежал туристической компании «Беса Транс», которая за 20 лет на рынке не допускала серьезных нарушений.

В связи с трагедией власти Северной Македонии объявили трехдневный траур.