Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с «северным потоком — 2»

Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства. Там уточняется, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».
2021-11-23T18:27:29+03:00
2021-11-23T18:42:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:27, 23 ноября 2021
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