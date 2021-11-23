Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с «северным потоком — 2»

Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. Это сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства. Там уточняется, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».