«Новая газета» и «Важные истории»: Провластные СМИ чаще всего пишут о преступлениях, совершённых в России мигрантами

Провластные СМИ и их журналисты чаще всего пишут о преступлениях, совершённых в России мигрантами. Это выяснили Новая газета и Важные истории*. В их расследовании отмечается, что признанные властями иностранными агентами медиа мало пишут на эту тему и вдобавок не создают негативный образ приезжего в отличие от государственных изданий.

Тема преступности мигрантов с июля в телеграм-каналах государственных медиа и их журналистов стала очень актуальной. Только в этом месяце как подсчитали авторы расследования канал «RT на русском» опубликовал 30 новостей по этому поводу, не сильно от него отстал теле— и радиоведущий Владимир Соловьёв. В то же время телеканал «Дождь*» в ноябре рассказал о преступлениях приезжих лишь 4 раза, а Медиазона* однажды. При этом тон повествования независимых СМИ принципиально другой, пишут Новая газета и Важные истории.

Если провластные медиа и отдельные журналисты часто рассказывают о мигрантах негативно, то медиапроекты, которые власти считают иноагентами, отзываются о приезжих уважительно. Авторы расследования отобрали сообщения о мигрантах в телеграм-каналах ряда СМИ и журналистов, а затем провели анализ при помощи нейронной сети. В материалах «Дождя», слово мигрант соседствует со словами человек, гражданин, конфликт. А у провластного телеграм-канала «RT на русском» контекстное окружение иное: нелегальный, убийство, изнасилование.

Обвинения со стороны МВД после недавних инцидентов в Москве и ряде других регионов о том, что СМИ-иноагенты намеренно криминализируют образа мигранта, неверны, пишут «Новая газета» и «Важные истории». Авторы публикации изучив данные МВД о преступности пришли к выводу, что выходцы из стран СНГ в России примерно вдвое меньше нарушают закон чем россияне. Чаще всего преступления мигранты совершают в Москве и других крупных городах и приграничных областях: Смоленской, Ростовской и ряде других. Расследование развенчивает и миф, что мигрантам намного проще получить российское гражданство, чем жителям Донбасса, это утверждала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Однако именно украинцы за последние несколько лет по данным МВД получили почти полтора миллиона российских паспортов — в 5 раз больше чем таджики или казахи, говорится в расследовании.

Напомним, «Дождь», «Медиазону» и «Важные истории» российские власти считают иноагентами.

Власти выгодно обвинить в преступлении мигрантов, когда надо перевести стрелки на кого-то. При этом приезжий возможно не нарушал закон, отметили эксперты, опрошенные «Новой газетой».

* Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.