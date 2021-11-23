Партия «Яблоко» вновь оказалась в центре внимания: партбилетов лишены почти 500 членов московского отделения

Одна из старейших российских партий, «Яблоко», вновь оказалась в центре внимания. Партбилетов лишены почти 500 членов московского отделения, — пишет газета «Коммерсантъ». Это техническое решение, — сказал «Эху» председатель столичного отделения Яблоко Сергей Иваненко.

Глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский связывает исключение большого числа соратников и свое из партии с готовящимися выборами руководства Яблока, — об этом он сказал «Эху». Гонгальский назвал происходящее прямым нарушением закона о партиях.

Недавно Яблоко объявило о реформе, цель которой, как утверждалось, очистить партию от случайных людей, которые не разделяют ее ценности и нарушают устав.