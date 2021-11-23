В корпорации «Роскосмос» предупредили об очередном опасном сближении МКС с космическим мусором

Международная космическая станция, как говорят в «Роскосмосе», окажется на опасно близком расстоянии с фрагментом ракеты SpaceX, а именно с частью американского ракета-носителя Falcon 9. По данным корпорации, это может произойти в четверг около 7 утра по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и обломками составит почти 5,5 км. В российском космическом ведомстве поспешили заверить, что контролируют ситуацию. В «Роскосмосе» добавили, что МКС продолжить работать в штатном режиме. За месяц это уже не первый подобный случай. Аналогичный инцидент произошел около 10 дней назад, когда Роскосмос предупредил о приближении к станции фрагментов китайского метеоспутника. МКС была вынуждена менять траекторию полета не менее 3-х раз. Позже в американском агентстве NASA сказали, что экипажу угрожали обломки, образовавшиеся в результате испытания Россией противоспутникового оружия.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за идею создания единой системы мониторинга космического мусора.