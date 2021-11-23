CNN: США рассматривают возможность отправки на Украину оружия и военных советников

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину оружия и военных советников, — сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники. По их данным, это связано с угрозой со стороны России. Накануне агентство Bloomberg утверждало, что Москва готовит нападение на соседнюю страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил об отсутствии таких планов.

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил в свою очередь, что страны НАТО пообещали Украине помощь, как он выразился, «на опережение».

Военный обозреватель Александр Гольц сказал в эфире «Эха», что не стоит опасаться начала войны. Гольц отметил, что усилить военную группировку Россия сможет буквально за несколько дней, если будет принято такое решение.