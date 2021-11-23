Президент США решил использовать стратегические резервы углеводородов для того, чтобы снизить цены на нефть

Президент США Джозеф Байден решил использовать стратегические резервы углеводородов для того, чтобы снизить цены на нефть.

В сообщении Белого дома говорится о том, что на рынок будет выброшено 50 миллионов баррелей нефти. Сделано это для того, чтобы возросшие потребности экономики в энергоносителях нашли соответствующее предложение. Министерство энергетики, которое цитирует агентство Прайм, сообщает, что поставки начнутся в декабре, а основные объемы поступят на рынки зимой и весной будущего года. Резервы будут восполнены до 2024 года.

Сейчас восстановление после пандемии сдерживается высокими ценами на нефть. Об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки уже объявили страны ОПЕК на фоне обвинений Байдена в том, что Россия и страны, представляющие эту организацию, искусственно сохраняют нынешние котировки. Аналогичные меры примут Китай, Индия, Великобритания, Япония, Южная Корея. Они тоже распечатают стратегические резервы, чтобы способствовать росту производства.

Экономист Сергей Алексашенко в эфире «Эха» отметил, что это реакция президентской администрации на ускоряющийся рост цен. Алексашенко добавил, что за год цены на бензин в США увеличились примерно на треть. По его словам, Байден решил бороться с повышением цен на бензин, так как это наиболее сильный фактор.

Рынок отреагировал на релиз белого дома понижением цены на нефть марки Брент с 79 до 78 долларов, а затем она снова взлетела до 80.